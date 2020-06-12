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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Malatyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...

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Kasımpaşa, Malatyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

- Süper Lig'de 6. randevu

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 5 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa, 1'ini ise BtcTurk Yeni Malatyaspor kazandı. İki mücadelede ise takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 10 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor 7 kez fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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Kasımpaşa, Malatyaspora konuk olacak Takımda eksik yok...

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