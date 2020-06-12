Kasımpaşa, Malatyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...

Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



- Süper Lig'de 6. randevu



Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 5 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa, 1'ini ise BtcTurk Yeni Malatyaspor kazandı. İki mücadelede ise takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 10 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor 7 kez fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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