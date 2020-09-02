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GeriFutbol Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı transfer etti

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Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı transfer etti
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.

 

Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Vargayı transfer etti

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