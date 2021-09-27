Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: 12-13 saat uçuyor...Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli: '12-13 saat uçuyor...'#Fenerbahçe
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
8 kişilik aileden bir tek o koronavirüse yakalandı İşte en büyük pişmanlığı8 kişilik aileden bir tek o koronavirüse yakalandı! İşte en büyük pişmanlığı#Aşı
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
Elon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecekElon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecek#Elon Musk
DSÖden flaş Wuhan kararıDSÖ'den flaş Wuhan kararı!#Koronavirüs
Hatayda maçın ardından flaş iddia 10 maç...Hatay'da maçın ardından flaş iddia! 10 maç...#Fenerbahçe
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Aman dikkat Sağlık Bakan Yardımcısı Birinciden PCR testi uyarısıAman dikkat! Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'den PCR testi uyarısı#PCR Testi
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....#Ebru Erke
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor
Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak

Konyaspor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamında gol attı ancak yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Kasımpaşa'ya rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, son mağlubiyetini Kasım 2017'de deplasmanda aldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Haberin Devamı

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, Şubat 2021'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan ve toplam 10 gol atan Kasımpaşa, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almış ve gol sevinci yaşamıştı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de pazartesi günleri oynadığı son dört dış saha maçında 8 puan toplayan Konyaspor, daha önceki 15 karşılaşmadan aynı miktarda puan çıkarabilmişti. Kasımpaşa formasıyla çıktığı üç iç saha maçında iki gol atan Umut Bozok, iki golünü de oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda kaydetti.

Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçında dört golde pay sahibi olan Sokol Cikalleshi, daha sonraki üç karşılaşmada da tabelayı değiştiremedi. Kasımpaşa'ya rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamayan İlhan Palut, 4+ kez karşılaştığı takımlar arasında sadece Fenerbahçe'yi mağlup edemedi.

Haberin Devamı

KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Kasımpaşa Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor