Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, Şubat 2021'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan ve toplam 10 gol atan Kasımpaşa, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almış ve gol sevinci yaşamıştı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de pazartesi günleri oynadığı son dört dış saha maçında 8 puan toplayan Konyaspor, daha önceki 15 karşılaşmadan aynı miktarda puan çıkarabilmişti. Kasımpaşa formasıyla çıktığı üç iç saha maçında iki gol atan Umut Bozok, iki golünü de oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda kaydetti.

Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçında dört golde pay sahibi olan Sokol Cikalleshi, daha sonraki üç karşılaşmada da tabelayı değiştiremedi. Kasımpaşa'ya rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamayan İlhan Palut, 4+ kez karşılaştığı takımlar arasında sadece Fenerbahçe'yi mağlup edemedi.

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KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Kasımpaşa Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.