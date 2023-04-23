Canlı anlatım: Kasımpaşa Konyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
KASIMPAŞA 1-2 KONYASPOR
GOL: 14' Fall, 30' Calvo, 45+6' Mame Diouf
İlk yarı sonucu: 1-2
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanaNkarşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilir.