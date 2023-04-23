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Canlı anlatım: Kasımpaşa Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor
Canlı anlatım: Kasımpaşa Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 13:25

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 1-2 KONYASPOR

GOL: 14' Fall, 30' Calvo, 45+6' Mame Diouf

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanaNkarşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilir.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Konyaspor

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