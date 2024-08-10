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Kasımpaşa Konyaspor maçı, iki takımın kariyerindeki 43'üncü karşılaşması olacak. Kasımpaşa'nın evinde çıktığı 21 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet elde eden Konyaspor, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek. 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.