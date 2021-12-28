Canlı: Kasımpaşa - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Tuğberk Curbay üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak.
Saat 13.00'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takpi edebilirsiniz.
CANLI SKOR: KASIMPAŞA 2-1 KOCAELİSPOR
4' Mortadha Ben Ouanes, 40' Benhur Keser (p), 50' Ahmet Engin
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Mortadha, Varga.
Kocaelispor: İsmet, Semih, Diogo, Alpay, Atila, Mandjeck, Omolo, Yiğit ali, Benhur, Pereira, Diop.