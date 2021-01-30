Kasımpaşa Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.

KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarıya Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 22. hafta müsabakasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Mücadele öncesi Kasımpaşa'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.



EVİNDE SON MAÇINI KAZANDI

Ligde istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa, iç sahada oynadığı son maçlarda yaşadığı sıkıntıya Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle son verdi. Ev sahibi olduğu son 4 maçta 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte Gaziantep FK'ya 4-0, Fenerbahçe'ye 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa, iç sahadaki son maçında ise Sivasspor'u 2-0 yenerek kötü gidişi sonlandırdı.

İlk yarının son maçında Sivasspor'u mağlup eden Kasımpaşa, bu sezon üst üste iki Süper Lig karşılaşmasından galip ayrılamadı. Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan puansız dönen Kayserispor, bu sezon üst üste üç dış saha maçı kaybetmedi. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Kasımpaşa'yı yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de en düşük topa sahip olma yüzdesi yakalayan takım Kayserispor.

Kasımpaşa'nin devre arasında transfer ettiği Isaac Thelin, takımının Süper Lig'de attığı son dört golün ikisinde pay sahibiydi. Kayserispor forveti İlhan Parlak, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği son üç Süper Lig maçında iki gol attı. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fuat Çapa, bu süreçte tek galibiyetini geçen sezon iç sahadaki Kayserispor karşılaşmasında almıştı.

KASIMPAŞA, DUSKO TOSİC'İ TRANSFER ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.