Kasımpaşa Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Kayserispor maçı, iki takım arasında geçmiş istatistiklerle ön plana çıkıyor. Kasımpaşa, Kayserispor karşısında son Süper Lig maçını kazanmış olsa da, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup etme başarısını hiç gösteremedi. Diğer yandan Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında son iki maçı kazanarak dikkat çekti, ancak bu rekabette üst üste üç deplasman galibiyeti alabilmiş değil.

KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig kapsamında Kasımpaşa - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele 8 Kasım 2024 Cuma günü TSİ 20:00'de beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ