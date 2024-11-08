Kasımpaşa Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Kayserispor maçı, iki takım arasında geçmiş istatistiklerle ön plana çıkıyor. Kasımpaşa, Kayserispor karşısında son Süper Lig maçını kazanmış olsa da, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup etme başarısını hiç gösteremedi. Diğer yandan Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında son iki maçı kazanarak dikkat çekti, ancak bu rekabette üst üste üç deplasman galibiyeti alabilmiş değil.
KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig kapsamında Kasımpaşa - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele 8 Kasım 2024 Cuma günü TSİ 20:00'de beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Kasımpaşa: Bu sezon iç sahada henüz galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa (3 beraberlik, 3 mağlubiyet), Süper Lig tarihinde iç sahada ilk altı maçı kazanamadan geçen nadir sezonlardan birini yaşıyor. Son üç maçında iki galibiyet alarak formunu yükselten ekip, ligdeki galibiyet sayısını artırmak istiyor.
Kayserispor: İstanbul takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı sonuçlar alan Kayserispor, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Hatayspor karşısında elde etti ve deplasmanda üst üste iki galibiyet için sahaya çıkacak.
Öne Çıkan Oyuncular: Kasımpaşa’da Claudio Winck, 11 maçta yaptığı 2 gol ve 3 asistlik performansla dikkat çekiyor ve geçtiğimiz sezonun toplam katkısını şimdiden geride bıraktı. Kayserispor’da ise Duckens Nazon, 3 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu olurken, deplasmanda atılan dört golün ikisinin pasını veren isim olarak öne çıkıyor.
Gol Tehditleri: İki ekip de bu sezon henüz ceza sahası dışından gol kaydedemedi.