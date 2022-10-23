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Canlı anlatım: Kasımpaşa Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Kayserispor#Süper Lig
Canlı anlatım: Kasımpaşa Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 14:18

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 0-1 KAYSERİSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 43' Thiam

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan’ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen’in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.
38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah’ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada Kemen’in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

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Kasımpaşa KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşla - Kayserispor maçı saat 14.30'da başladı. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Kasımpaşa#Kayserispor#Süper Lig

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