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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Kayserispor maçı

#Kasımpaşa#Kayserispor
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Kayserispor maçı

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde Kasımpaşa Kayserispor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 4

Kayserispor: 1

Goller: 12' Gavranovic, 14' Yasir(k.k.), 37' Umut Bozok, 53' Ahmet Engin, 84' Mortadha

KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic.

KAYSERİSPOR, KASIMPAŞA İLE SÜPER LİG TARİHİNDE 24. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Ligin 23.haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta iki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1
2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1
2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1
2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1
2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2
2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2
2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3
2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2
2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2
2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

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