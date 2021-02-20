Kasımpaşa Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç önü notları

Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, daha sonraki iki karşılaşmayı toplam altı gol atarak kazandı. Kasımpaşa ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, daha önceki beş karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Son iki Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı. Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, son iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa'nın İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçı berabere bitmedi. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 13 Süper Lig maçının 12'sini kaybeden Fatih Karagümrük, tek galibiyetini son karşılaşmada Başakşehir'i yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü bulunmayan tek takım olan Kasımpaşa, aynı zamanda Başakşehir'in ardından beyaz noktadan en fazla gol yiyen iki ekipten biri konumunda. Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Isaac Thelin, Kasımpaşa formasıyla çıktığı ilk karşılaşmadan bu yana takımının attığı gollerin %63'üne doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'deki dört gol kaydeden Fabio Borini'nin, lig kariyerinde daha fazla gol sevinci yaşadığı son sezon 2015/16. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son dört deplasman golünün üçünde Jimmy Durmaz'ın doğrudan katkısı var.

Süper Lig'deki son 8 maçında 5 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilirken, bir kez de berabere kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan 26 puanlı Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Fatih Karagümrük'te Kasımpaşa maçı öncesi Ervin Zukanovic dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı geçen Vegar Eggen Hedenstad'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay, Emiliano Viviano ve Gaston Campi, sarı kart ceza sınırında.

KASIMPAŞA KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.