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GeriFutbol Kasımpaşa, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor

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Kasımpaşa, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü yenerek 4 maç sonra 3 puan elde eden Kasımpaşa'nın ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunuyor. 29 puan toplayan lacivert-beyazlılar, ligde 14. basamakta yer alıyor.

Ligdeki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe ise 32 puanla 10. sırada bulunuyor.

Göztepede Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Tripic
Göztepe'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Tripic

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

- Kasımpaşa'da 4 eksik

Kasımpaşa'da 4 oyuncu, Göztepe karşısında görev yapamayacak.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest ve Armin Hodzic ile Isaac Thelin, yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

- Haris Hajradinovic dönüyor

Göztepe maçı öncesi Kasımpaşa'da kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Haris Hajradinovic, teknik direktör Fuat Çapa'nın forma vermesi halinde yarınki mücadelede görev yapabilecek.

 

Kasımpaşa, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor

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