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Canlı Anlatım: Kasımpaşa İstanbulspor

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#İstanbulspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Kasımpaşa İstanbulspor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 15:56

Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: KASIMPAŞA 1-0 İSTANBULSPOR

GOL: 58' Yasin

İlk yarı sonucu: 0-0

KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk ediyor. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa XI: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Papy, Yasin, Malsa, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Koita.

İstanbulspor XI: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Eze.

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#Kasımpaşa#İstanbulspor#Süper Lig

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