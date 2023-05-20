Canlı Anlatım: Kasımpaşa İstanbulspor

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Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: KASIMPAŞA 1-0 İSTANBULSPOR
GOL: 58' Yasin
İlk yarı sonucu: 0-0
KASIMPAŞA İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk ediyor. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Papy, Yasin, Malsa, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Koita.
İstanbulspor XI: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Eze.