Canlı Anlatım: Kasımpaşa Başakşehir maçı

Haberin Devamı

Kasımpaşa ile Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Başakşehir: 0

Goller

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen.

Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu. Geçen hafta Hatayspor karşısında Mart 2017’den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol atan Deniz Türüç, oynadığı son üç karşılaşmada üç gol sevinci yaşadı ve daha önceki 38 karşılaşmadaki sayısını yakaladı. Türüç’ün en üst lig kariyerinde Kasımpaşa’dan daha fazla gol attığı tek rakibi Gaziantepspor. İstanbul takımlarına Süper Lig’de rakip olduğu son iki maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, daha önceki altı karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetmişti.

Haberin Devamı

KASIMPAŞA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa İstanbul Başakşehir maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.