MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı
GeriFutbol Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Anderlecht'te forma giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Ocak 2020'de Anderlecht'ten kiralık olarak Malmö'ye giden ve kiralık sözleşmesi geçen ay sona eren 28 yaşındaki Kongo asıllı İsveçli forvet Isaac Kiese Thelin, sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.

Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelini kadrosuna kattı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle