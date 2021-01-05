İHA
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Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Anderlecht'te forma giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Ocak 2020'de Anderlecht'ten kiralık olarak Malmö'ye giden ve kiralık sözleşmesi geçen ay sona eren 28 yaşındaki Kongo asıllı İsveçli forvet Isaac Kiese Thelin, sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyecek.
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