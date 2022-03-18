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Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

#Süper Lig#Kasımpaşa#Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. İki takım ligde 10. kez karşılaşacak. Kasımpaşa geride kalan 9 maçta 4 kez galip gelirken Yeni Malatyaspor'a 2 kez kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 13.30’da Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

İki takım arasında geride kalan 9 karşılaşmada Kasımpaşa’nın 4, Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 3 maçta ise yenişemedi. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa 14 gol kaydederken, ev sahibi Yeni Malatyaspor 10 gol ile karşılık verdi.

Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleri ile moral kazanan lacivert beyazlılar, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde son 19 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilen Yeni Malalatyaspor ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile aldığı 20 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tarık Güldal olacak.

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Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan Kasımpaşa 2-0’lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Yeni Malatyaspor

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