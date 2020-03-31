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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"

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Kasımpaşa: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, corona virüs nedeniyle hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını ve ücretsiz izne çıkarılmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler.

Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner’in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;

Hiç bir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.
Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.
Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.
Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.
Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.

Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A. Ş."

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