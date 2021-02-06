Kasımpaşa Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Hatayspor arasında oynanan tek Süper Lig maçını bu sezonun ilk yarısında Hatayspor kazanmıştı.

Süper Lig'deki son maçında Rizespor ile berabere kalan Kasımpaşa, Kasım 2020'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan puan alamıyor.

Son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Hatayspor, bu sezon üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.

Kasımpaşa, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dört maçı kazanamadı ve bu dört karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Hatayspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisinde gol atamadı ancak son karşılaşmasında Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin en büyük bölümü maçların son 15 dakikalarında geldi. Bu sezon Süper Lig'de penaltı golü bulamayan tek takım olan Kasımpaşa, beyaz noktadan en son golünü Ocak 2020'deki Alanyaspor maçında kaydetmişti.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Isaac Thelin'in doğrudan katkısı var. Aaron Boupendza bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 16 gol kaydetti. Süper Lig'e o sezon yükselen bir takım adına tek sezonda daha fazla gol atan son oyuncu, 2018/19 sezonunu 17 golle tamamlayan Vedat Muriqi. Hatayspor forması giyen Mame Diouf, deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında çektiği dört isabetli şutun üçünü gol yapmayı başardı.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hatayspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.



KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Hollandalı stoper Derrick Luckassen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı. İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

HATAYSPOR, MALİLİ KONE'Yİ KADROSUNA KATTI

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'un defans oyuncusu Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan an açıklamada, Olympique Lyon'un defans oyuncusu 25 yaşındaki Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.