Kasımpaşa Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Hatayspor maçı ile Süper Lig’de heyecan dolu mücadele futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk ettiği son üç maçta rakibine büyük üstünlük kurmayı başarmışken, Hatayspor ise son dönemde İstanbul deplasmanlarında galibiyet hasreti çekiyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile Hatayspor, ligin kritik bir mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün (27 Ocak 2025) saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Kasımpaşa ve Hatayspor arasında oynanacak bu mücadele öncesinde dikkat çekici istatistikler ön planda: