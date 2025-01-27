Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 10:06
Kasımpaşa Hatayspor maçı, alt sıralardan uzak durmak isteyen her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Hatayspor, alt sıralarla arasına mesafe koymanın yollarını arayan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki, Kasımpaşa Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Kasımpaşa - Hatayspor maçı ile Süper Lig’de heyecan dolu mücadele futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk ettiği son üç maçta rakibine büyük üstünlük kurmayı başarmışken, Hatayspor ise son dönemde İstanbul deplasmanlarında galibiyet hasreti çekiyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile Hatayspor, ligin kritik bir mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün (27 Ocak 2025) saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Kasımpaşa ve Hatayspor arasında oynanacak bu mücadele öncesinde dikkat çekici istatistikler ön planda:
- Kasımpaşa, Süper Lig’de Hatayspor’u konuk ettiği ilk maçı (Şubat 2021) 4-1 kaybetmesine rağmen, sonraki üç maçta toplam 7 gol atıp sadece 1 gol yiyerek galibiyetlere imza attı.
- Hatayspor, Kasımpaşa ile oynadığı ilk iki Süper Lig maçını kazanmıştı. Ancak bu başarıyı son yedi maçta tekrarlamakta zorlanarak sadece bir galibiyet alabildi (3 beraberlik, 3 mağlubiyet).
- Ev sahibi Kasımpaşa, Süper Lig’de çıktığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi. Bu tek galibiyet, Eyüpspor karşısında alınan 2-0’lık bir skorla geldi.
- Hatayspor, deplasmanda oynadığı son 26 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (9B, 16M) ve son 15 dış saha maçında galibiyet alamadı (5B, 10M). Bu istatistik, deplasman performansındaki ciddi sorunları gözler önüne seriyor.
- Kasımpaşa, evinde oynadığı son iki maçta 4 puan topladı (1 galibiyet, 1 beraberlik). Bu sonuçlar, iç sahadaki toparlanma sinyalleri olarak değerlendirilebilir.
- Hatayspor ise İstanbul deplasmanlarında ciddi bir kriz yaşıyor. İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan ekip (2B, 9M), bu sezonki dört ziyaretinden de mağlubiyetle döndü.
- Hatayspor, bu sezon Süper Lig’de en fazla korner golü yiyen takım olarak dikkat çekiyor (9). İlginç bir detay ise, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’dan yedikleri tek golün de bir köşe vuruşu sonucunda gelmesiydi (golün sahibi: Nuno da Costa).