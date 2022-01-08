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Canlı anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

#Kasımpaşa#Hatayspor#Kasımpaşa Hatay
Canlı anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut

HATAYSPOR: Abdullah, Sadık, Fatih, Simon, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Lobjanidze, Muhammed, Diouf

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20'nci Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 2 ekranından canlı izlenebilir.

HATAYSPOR'DA ANLAŞMALI AYRILIK

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Strahil Popov ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Strahil Popov’a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

 

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