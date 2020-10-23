Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa, tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı.

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa. Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe. Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var. Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme, aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.

Kasımpaşa Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İzmir ekibinde Stefano Napeleoni yarın forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise bugünkü antrenmandan sonra netleşecek.

Ligde ilk hafta Yukatel Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek namağlup unvanını yitirmişti.

Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin yarın karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile 15. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.