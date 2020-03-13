Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği altı maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa, iki sezondur rakibini aynı skorla mağlup ediyor. Kasımpaşa ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Göztepe, daha sonraki 12 karşılaşmadan zaferle ayrılamadı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, aynı sayıda iç saha galibiyetini daha önceki 18 karşılaşmada alabilmişti. Süper Lig'de iki haftadır sahadan yenilgiyle ayrılan Göztepe, bu sezon üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım Göztepe. Kasımpaşa ise Kayserispor'un ardından kalesinde en fazla şut gören ekip konumunda. Kasımpaşa formasıyla bu sezon beş gol atan Aytaç Kara, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez rakip fileleri daha fazla havalandırdı. 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi'den daha fazla asist yapan tek oyuncu Ömer Bayram. Tunuslu oyuncu, takımının iç sahada attığı son altı golün üçünde pası veren isimdi.

Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçının beşinde toplam yedi gole doğrudan katkı sağlayan Göztepe oyuncusu Serdar Gürler, sadece son karşılaşmada gol katkısı yapamadı. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından üç gol atan Göztepe oyuncusu Andre Castro, daha önceki üç sezonun toplamında bu bölgeden iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda altı kez gol pası veren Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu, 2014/15'ten bu yana en fazla asist yaptığı sezonu yakalamak için sahaya çıkıyor.