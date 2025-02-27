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Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kasımpaşa Göztepe Maçı#Kasımpaşa – Göztepe
Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 12:26

Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı bugün Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Maçın düdüğünü Ömer Tolga Güldibi çalacak. Yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir ve Haydar Avcı üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev alacak. Peki, Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle bilgisi

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Kasımpaşa Göztepe maçı oynanacak. Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Peki, Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı yayın detayları...

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa – Göztepe maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma Mücadele A2 kanalında canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle

Kupaya Fenerbahçe karşısında 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, ikinci maçta da İstanbulspor’a 2-0 kaybetmişti. Kasımpaşa, ikinci maçta da İstanbulspor’a 2-0 kaybederek istediği sonucu elde edemedi. Göztepe ise kupa mücadelelerindeki ilk iki maçında Erzurumspor FK ve Gaziantep FK’yı 1-0’lık skorlarla mağlup etti. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

 

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