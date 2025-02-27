Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı izle

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Kasımpaşa Göztepe maçı oynanacak. Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Peki, Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Göztepe maçı canlı yayın detayları...

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa – Göztepe maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma Mücadele A2 kanalında canlı yayınlanacak.

Kupaya Fenerbahçe karşısında 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa, ikinci maçta da İstanbulspor’a 2-0 kaybetmişti. Kasımpaşa, ikinci maçta da İstanbulspor’a 2-0 kaybederek istediği sonucu elde edemedi. Göztepe ise kupa mücadelelerindeki ilk iki maçında Erzurumspor FK ve Gaziantep FK’yı 1-0’lık skorlarla mağlup etti. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.