Haberin Devamı

Kasımpaşa Göztepe maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Düşme potasında yer alan Kasımpaşa ve Göztepe, galibiyet elde ederek bu potadan çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Kasımpaşa Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Göztepe ile karşılaşacak. 17 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.



Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.



Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.