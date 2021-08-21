Kasımpaşa Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemeyecek. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Rakibini konuk ettiği son iki lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, daha önceki üç karşılaşmada puan kaybetmemişti. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını üçer gol atarak kazanan Kasımpaşa, bu şekilde üç maçlık bir seriyi en son 2016/17 sezonunda yaşadı. Süper Lig'de mücadele ettiği son sezonu deplasman galibiyeti alamadan tamamlayan Giresunspor, oynadığı 15 dış saha karşılaşmasında sadece beş gol atabilmişti. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son iki maçı kazanan Kasımpaşa, üst üste üç galibiyeti en son Nisan-Eylül 2018 arasında aldı.

Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına konuk olduğu 22 maçın sadece birini kazanan Giresunspor, bu galibiyeti Mayıs 1976'da Galatasaray'ı 3-1 yenerek aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor'un ardından en az isabetli şut kaydeden takım Giresunspor'du. Süper Lig'in yeni ekibi, geçen sezon 1. Lig'de oynadığı iç saha karşılaşmalarında sadece iki kez 1 ya da daha az isabet bulabilmişti. Geçen hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un ardından rakip ceza sahasında topla en az buluşan ekip Kasımpaşa'ydı.

Kasımpaşa formasıyla çıktığı ilk maçta Hatayspor filelerini havalandıran Valentin Eysseric, Ocak 2021'den bu yana Süper Lig'de İstanbul ekibi adına frikik golü kaydeden ilk oyuncu oldu.

Kasımpaşa forması giyen Kevin Varga'nın Süper Lig'de yaptığı dört asist de iç saha maçlarında gelirken, bu asistler takımına 5 puan kazandırdı. Giresunspor kalecisi Okan Kocuk, Haziran 2020'den bu yana Süper Lig'de ilk kez geçen hafta çıktığı Galatasaray maçında penaltı kurtardı.

KASIMPAŞA GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Giresunspor maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.