Kasımpaşa geri döndü, Fenerbahçe süre istedi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildiren kulüplerden Kasımpaşa’nın kararından vazgeçtiğini, Fenerbahçe’nin ise düşünmek için süre istediğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile dün TFF’nin Riva’daki merkezinde bir araya gelen Hacıosmanoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’nin geçen sene genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Ali Koç, federasyonun yaklaşımını olumlu bulduklarını ancak kurumsal bir karar aldıkları için konuyu yönetim kurulu ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istedi. Olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. Kasımpaşa ise Türkiye Kupası’nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için kupaya katılacağını bildirdi. Kulüpler, Türkiye Kupası’ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp çözmenin çalışmalarını yapacağız” diye konuştu.