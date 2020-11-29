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Spor Arena
Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı, Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak. Futbolseverler heyecanla karşılaşmayı beklemeye başladılar. Peki Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya dair detaylar

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

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