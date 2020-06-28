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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında! Mickael Tirpan cezalı...

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Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında! Mickael Tirpan cezalı...
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Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında Mickael Tirpan cezalı...

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