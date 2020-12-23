Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Gaziantep karşılaşması heyecanı!

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı yayını, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Süper Lig’de maç heyecanı devam ediyor. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Aralık Çarşamba günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa- Gaziantep FK karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Maç beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.