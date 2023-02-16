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Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i kiraladı

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#Kasımpaşa#Gaziantep FK#Günay Güvenç
Kasımpaşa, Gaziantep FKdan Günay Güvençi kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 15:20

Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen kaleci Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini uzatması ve depremden etkilen bölgelerde ligden çekilme kararı alan takımların oyuncularını kadrolarına katma hakkı tanıması dolayısıyla Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Güvenç, sezon sonunda Gaziantep FK'ya dönecek.

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#Kasımpaşa#Gaziantep FK#Günay Güvenç

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