Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 36 puanla 15. sırada girdi. 5 maçlık galibiyet hasretine lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek son veren Kasımpaşa, son iki haftayı Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor beraberlikleriyle kapadı.

Gaziantep ise çıktığı 32 müsabakada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 50 puan yazdıran Gaziantep, 6. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan ile kart cezalısı Tarkan Serbest karşılaşmada forma giyemeyecek. Fode Koita ve Danny Drinkwater’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Gaziantep 4-0 kazanmıştı.

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