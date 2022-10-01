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Canlı anlatım: Kasımpaşa Gaziantep FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Gaziantep
Canlı anlatım: Kasımpaşa Gaziantep FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 14:10

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'de milli aranın ardından perde açılıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 0-0 GAZİANTEP FK

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mortadha, Sadık, Bruma, Hadergjonaj, Tirpan, Celina, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Bahoken.

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Furkan, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Sagal, Maxim, Tosca, Markovic, Pekhart.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, bu seriden önceki son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-0 yenerek İstanbul deplasmanlarındaki en farklı galibiyetini almıştı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü en az üçer gol yiyerek kaybeden Kasımpaşa, kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada bu süreçteki tek galibiyetini aldı. Son 13 deplasman maçının sadece birini kazanabilen Gaziantep FK'nın da tek galibiyeti bu sezon Hatayspor'a konuk olduğu karşılaşmada geldi. Bu sezon oynadığı bütün maçlarda ilk golü atan tek takım olan Gaziantep FK, açılış golünü attığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip konumunda. Kasımpaşa ise şu ana kadar ilk golü kalesinde gördüğü üç Süper Lig maçından da puansız ayrıldı.

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Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana attığı bütün golleri penaltıdan kaydeden oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim Florent Hadergjonaj. Kosovalı oyuncu, Kasımpaşa'nın Gaziantep FK'yı konuk ettiği son karşılaşmanın duraklama dakikalarında takımına galibiyeti getiren golü beyaz noktadan bulmuştu.

Son iki Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa santrforu Stephane Bahoken, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşamak için sahaya çıkıyor. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Alexandru Maxim, Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk iki maçta üç gol kaydettikten sonra oynadığı üç karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

Gaziantep FK'da göreve başladıktan sonra hiçbir İstanbul deplasmanından puanla dönemeyen Erol Bulut, İstanbul takımlarına konuk olduğu daha önceki yedi ziyaretinde 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.

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KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Gaziantep

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