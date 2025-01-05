Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 10:08
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'in 2024/25 sezonu 18. hafta mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ettiği son iki Süper Lig karşılaşmasında sekiz gol yiyerek kaybetmişti. Ancak, son üç maçlarında galip gelen İstanbul ekibi, bu sefer galibiyet için sahada olacak. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı, Süper Lig'in 2024/25 sezonunun 18. haftasında bugün saat 13.30'da başlayacak. İstanbul temsilcisi, Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını sekiz gol yiyerek kaybetmiş, ancak sonraki üç karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son iç saha maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, evinde üst üste iki galibiyet alma konusunda sıkıntılar yaşayan Kasımpaşa, bu kez Gaziantep FK karşısında seriyi sürdürmek isteyecek. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu 18. haftasında, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün (5 Ocak 2025) saat 13.30'da, beIN Sports ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ:
- Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını toplam sekiz gol yiyerek kaybetti. Ancak, sonraki üç maçta galip geldi.
- Kasımpaşa, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek aldı. Ancak Mayıs 2024'ten bu yana, evinde üst üste 2+ maç kazanamıyor (3 galibiyet).
- Kasımpaşa'nın iç sahada bu sezon kazandığı 20 puanın sadece 6'sı evinde geldi (%30).
- Gaziantep FK, Süper Lig'deki son Kasımpaşa maçını 2-0 kazandı, ancak bu rekabette üst üste iki galibiyet almayı başaramadı.
- Gaziantep FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı beş Süper Lig maçında yalnızca bir galibiyet aldı (3-0 İstanbul Başakşehir galibiyeti).
- Gaziantep FK, Kasımpaşa'dan (12) daha fazla duran top golü yiyen tek takım konumunda (Hatayspor, 14).
- Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'ya karşı son sekiz golünden altısı duran top organizasyonlarıyla geldi (serbest vuruş 4, korner 2).
- Nuno da Costa, gol attığı altı Süper Lig maçında da galibiyet alamayan oyuncu olarak dikkat çekiyor (5 beraberlik, 1 mağlubiyet).
- Kasımpaşa'nın orta sahası Haris Hajradinovic, Süper Lig kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla Gaziantep FK ile karşılaştı (8 maç).
- Gaziantep FK'nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim, Kasımpaşa'ya karşı dört gol attı ve bu rakibine en fazla gol atan oyuncusu. Maxim, Gaziantep FK'nın İstanbul ekibine karşı attığı son iki golde de pay sahibi olmuştu (1 gol, 1 asist).