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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı, Süper Lig'in 2024/25 sezonunun 18. haftasında bugün saat 13.30'da başlayacak. İstanbul temsilcisi, Gaziantep FK'yı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını sekiz gol yiyerek kaybetmiş, ancak sonraki üç karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son iç saha maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, evinde üst üste iki galibiyet alma konusunda sıkıntılar yaşayan Kasımpaşa, bu kez Gaziantep FK karşısında seriyi sürdürmek isteyecek. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/25 sezonu 18. haftasında, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün (5 Ocak 2025) saat 13.30'da, beIN Sports ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

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KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ: