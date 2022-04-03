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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Kasımpaşa#Gaziantep#Süper Lig
Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Daha önce Kasımpaşa karşısından 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile ayrılan Gaziantep FK, 3 karşılaşmadan ise beraberlik elde etti. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı, düşme potasından uzak durmak isteyen iki takımında galibiyetle sonuçlandırmak isteyeceği müsabaka olacak. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Muhammet, Sagal, Figueiredo

SÜPER LİG’DE 6. RANDEVU

Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugüne kadar ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Gaziantep temsilcisi rakibine 3 kez üstünlük kurarken 2 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bugüne kadar rakibini ligde mağlup etmeyi başaramadı. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa’nın 7 golüne karşılık kırmızı-siyahlılar 14 gol ile karşılık verdi.

PAŞA'DA SAMİ UĞURLU FARKI

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile çıktığı 13 Süper Lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye boyun eğen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı toplam 38 puanın 27’sini Sami Uğurlu yönetiminde son 13 maçta aldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 yenerek son veren Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bugün saat 13.30’da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.

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#Kasımpaşa#Gaziantep#Süper Lig

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