Haberin Devamı

Kasımpaşa Gaziantep FK maçı, düşme potasından uzak durmak isteyen iki takımında galibiyetle sonuçlandırmak isteyeceği müsabaka olacak. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Muhammet, Sagal, Figueiredo

SÜPER LİG’DE 6. RANDEVU



Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugüne kadar ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Gaziantep temsilcisi rakibine 3 kez üstünlük kurarken 2 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bugüne kadar rakibini ligde mağlup etmeyi başaramadı. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa’nın 7 golüne karşılık kırmızı-siyahlılar 14 gol ile karşılık verdi.



PAŞA'DA SAMİ UĞURLU FARKI



Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile çıktığı 13 Süper Lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye boyun eğen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı toplam 38 puanın 27’sini Sami Uğurlu yönetiminde son 13 maçta aldı.



Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 yenerek son veren Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kazanmıştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bugün saat 13.30’da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.