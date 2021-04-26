Kasımpaşa galibiyeti sonrası Fenerbahçe için flaş yorum! "Sezon başından beri hataydı, Erol Bulut döneminden devreden bir hastalık..."

Spor Toto Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı-lacivertlilere yanıt 21. dakikada Hajradinovic'ten geldi. Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ile golü bulurken son 45+1. dakikada Valencia bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı. Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj penaltıdan söyledi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 devirerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız dönmesini ve sahaya yansıttığı futbolu masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE: VALENCIA HEP SANTRFOR OYNAMALIYDI

Fenerbahçe, üç maçtır bir oyun geliştirdi ve Kasımpaşa önünde de ilk 45’te Başakşehir ve Gaziantep’e karşı sergilenen futbol tekrarlandı: İki stoper dışında herkes orta saha vazifesinde. İkinci bölgede sabırla pas yapılıyor ve rakibin bir uyuma anı bekleniyor. Bu oyunda özellikle ileri altılının hepsi hem final pası, hem de gol vuruşu arıyor. Dün ilk devrede 15 şut atıldı, bu 15 şut yedi farklı futbolcudan geldi. Valencia ve Pelkas dörder, Ozan üç, Mert, İrfan, Caner ve Szalai de birer kez yokladılar kaleyi. Santrada kanat oyuncusu gibi görünen İrfan ve Pelkas çizgiye yapışmıyorlar. Oyun Caner ve Nazım üzerinden genişliyor; İrfan-Pelkas’ın ortalama pozisyonları muhtemelen Ozan-Mert’ten farklı çıkmaz. Bu da Fenerbahçe’ye merkezde yüksek kaliteli pas, şut ve pozisyon imkânı tanıyor.

MİLLİ TAKIMDA 31 GOLÜ VAR

Tabii ki bu orta beşliye anlam katan Valencia performansının da altını çizmek gerek. Ekvador Milli Takımı’nda 31 golü olan ve bunların çoğunu santrfor rolünde atan bir oyuncuyu sezon başından beri orada kullanmamak hataydı. Dün sadece iki gol attığı için değil, bir santrforun yapması gereken her şeyi doğru yaptığı için de takdiri hal ediyor. 11’de Ozan’ın, 13’te Pelkas’ın pozisyonlarına içeri penetre eden oyuncuya duvar olan Valencia’ydı mesela.

EKSiKLER HANESi KABARIK

Ancak Fenerbahçe’nin kazanımlar hanesi kadar, eksikler hanesi de kabarık. Harun’un özgüveni dip yapmış. Ayrıca dün 70’te kenara 3 oyuncuyu dizdiler ve yine son bölümde işi zora sokmayı başardılar. Bu, Erol Bulut döneminden devreden bir hastalık. Fenerbahçe maçların sonunu iyi oynayamıyor. Belözoğlu bu problem dışında iki sorunun daha altından kalkmak zorunda:

1- Dün Kasımpaşa önde baskıyı özellikle sola yaptı ki oyun sağdan, yani Serdar üzerinden kurulsun. Serdar da Harun’a gereğinden fazla döndü. Birinci gol de yine böyle bir dönüşün neticesinde geldi zaten.

2- İkinci sorun da hemen her maç kendini tekrarlayan bir mesele: Sarı lacivertliler korner dönüşlerinde eksik yakalanmaya devam ediyorlar. Dün 42’de İrfan’ın kartı da böyle bir pozisyonda geldi.

Alanya deplasmanında İrfan cezalı. Bence Belözoğlu, İrfan’ın yokluğunda oyun düzenini bozmamalı. Orayı Sinan’la değil, yine orta saha tipinde bir oyuncuyla tamamlamalı. Merkezde Gustavo, sağ kanatta Ozan düşünülebilir bence.

GÜNTEKİN ONAY: GECE İLE GÜNDÜZ KADAR FARKLI İKİ DEVRE OYNANDI

Fenerbahçe, dün Kasımpaşa önünde sezonun en iyi ilk 45 dakikasını oynadı. İstekli, coşkulu ve tempolu oynayan sarı lacivertliler topu hızlı dolaştırdı, kanatları etkili kullandığı gibi merkezden de delici ve etkili hücumlar yaptı.

Fenerbahçe’nin saha içindeki beyni Sosa’ya İrfan Can, Mert Hakan ve Ozan Tufan da yardımcı olunca ortaya keyifli bir futbol çıktı. İlk yarıda 3 gol bulan sarı lacivertli ekip, kaleci Ertuğrul’un kurtarışları olmasa henüz ilk yarıda daha büyük bir farkı yakalayabilirdi.

Kasımpaşa’ya pozisyon vermeyen Fenerbahçe’nin, kaleci Harun Tekin’in büyük hatasıyla kalesinde şok bir gol görmesine rağmen demoralize olmaması da bir diğer artısı idi.

‘MAÇI KAZANDIM’ DUYGUSU

İkinci devre ‘maçı kazandım’ duygusuyla tempoyu düşüren Fenerbahçe daha çok topa sahip olup Kasımpaşa’yı kalesinden uzakta tutmak istedi.

İlk yarıdaki yüksek temponun da etkisiyle dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtilerinin de artması Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki oyununu olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi.

Süper Lig’de artık hataya yer olmayan final maçları oynanıyor. Fenerbahçe, 3 puanın ötesinde oyununu da yukarıya çıkartarak şampiyonluk yarışına devam ediyor.

PAŞA iLK DEVRE KÖTÜYDÜ

Kasımpaşa’ya gelince... Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin de kazandığı haftada alt sıralar iyice karışmışken özellikle ilk yarıda her hattıyla çok kötü bir futbol sergiledi.

Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıdaki performansı arasındaki büyük uçurumu sorgulaması şart.

Her şeyin tam anlamıyla lehine gittiği bir karşılaşmayı bu kadar zora sokmak sarı lacivertli takım açısından son derece düşündürücü.