Kasımpaşa, Galatasaray'la adı geçen Umut Bozuk'un fiyatını belirledi! Transfer gerçekleşir mi?

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Kasımpaşa, Umut Bozok'un satışı için hazır! Eren Derdiyok, Koita, Diagne, Thiam gibi golcülerden üst düzey fayda alarak Süper Lig ’in devlerine satan Kasımpaşa’da bu kez gözde olan isim Umut Bozok oldu. Sezon başında Fransa’dan transfer edilen gurbetçi forvet tam 14 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Yerli sayısının artacağı gelecek sezonu planlamaya başlayan birçok kulübün şimdiden radarına giren oyuncunun opsiyonu da kullanıldı.

EN AZ 5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandırılan Umut Bozok’un bonservisini de alan Paşa artık talipleri bekliyor. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Trezeguet’yi de aynı şekilde satmıştı. Umut için de belirlenen bonservis bedelinin en az 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

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Yabancı oyuncu kuralının kademeli eksileceği yeni sezonda da Türkiye pasaportlu oyuncular değer kazanacak. Bu oyunculardan biri de Umut Bozok olacak.

SIKI GALATASARAYLI

Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği iddia edilen Umut Bozok, sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor. Başarılı futbolcu, Fransız basınına, "En büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da forma giymek olduğunu' dile getirmekten çekinmemişti.

GALATASARAY'A GOL ATIP SEVİNMEMİŞTİ

Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok, deplasmanda 3-1 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası attığı golden sonra neden sevinmediğini de açıkladı.

UMUT BOZOK GOLDEN SONRA BU YÜZDEN SEVİNMEMİŞ

Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında konuşan Umut Bozok "Bugün golden sonra sevinmek istemedim. Golüm Ahmet Çalık için. Hepimiz çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ama öyle. Hayat devam ediyor. Maalesef böyle şeyler oluyor. Çok üzüldük. Golden sonra sevinmek istemedim." dedi.

"KAZANMAK ÇOK ZOR, GALATASARAY KAZANAMIYOR"

Son dönemde daha iyi oynadıklarını söyleyen Umut Bozok "5 maçtır koşuyoruz. 125-126 km koşuyoruz. Bu çok önemli. Seri yakaladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak çok zor. Galatasaray kazanamıyor, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. 1 gol daha atabilirdim. İnşallah Kayserispor maçını da kazanırız." ifadelerini kullanmıştı.

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