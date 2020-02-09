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GeriFutbol Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR incelemesinden penaltı kararı çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR incelemesinden penaltı kararı çıktı!

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Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR incelemesinden penaltı kararı çıktı!

Kasımpaşa-Galatasaray maçında Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Galatasaray'a penaltı verdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelenin 19. dakikasında VAR kararıyla penaltı verildi.

18. dakikada Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Emre'nin vole vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Pozisyonun ardından Galatasaray'da oyuncular penaltı itirazında bulunurken, hakem Mete Kalkavan, VAR odasından gelen uyarının ardından ekrana giderek pozisyonu inceledi ve elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı verdi.

Topun başına gelen Adem Büyük de köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR incelemesinden penaltı kararı çıktı

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