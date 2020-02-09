Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR incelemesinden penaltı kararı çıktı!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelenin 19. dakikasında VAR kararıyla penaltı verildi.

18. dakikada Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Emre'nin vole vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Pozisyonun ardından Galatasaray'da oyuncular penaltı itirazında bulunurken, hakem Mete Kalkavan, VAR odasından gelen uyarının ardından ekrana giderek pozisyonu inceledi ve elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı verdi.

Topun başına gelen Adem Büyük de köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.





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