Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrası Icardi uyarısı! Ancak 'çok büyük indirim yaparsa'

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golünü 27. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 77 puanla ilk sırada tamamladı. Süper Lig'de son maçlar öncesi küme düşme ihtimali de bulunan Kasımpaşa, Süper Lig'de kaldı ve sezona 35 puanla nokta koydu.

MAÇA YEDEK AĞIRLIKLI ÇIKTI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde büyük bir rotasyona gitti.

Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılara konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Arda Ünyay, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Renato Nhaga, Kaan Ayhan, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 kazanarak şampiyonluklarını ilan ettikleri Hesap.com Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 9 oyuncu birden değiştirdi.

Okan Buruk, cezası bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs, Sallai, Sanchez'i ise yedeğe çekti.

Buruk, Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosundan sadece İlkay ve Sane'yi Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de oynattı.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: GALATASARAY İSTEDİ AMA YETMEDİ!

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, sarı kırmızılıların Kasımpaşa mağlubiyetini köşesinde değerlendirdi:

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında kazanmak için oynadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ardından Kasımpaşa karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusuydu. Çünkü Kasımpaşa-Galatasaray maçı, ligde kalma mücadelesi veren takımların kaderini etkileyecek karşılaşmalardan birisiydi.

Kâğıt üzerinde Leroy Sane- Mauro İcardi-Noa Lang, arkalarında İlkay Gündoğan’dan oluşan hücum hattı aslında kağıt üzerinde hiçte fena görünmezken Galatasaray, ilk 45 dakika üstün oyununu golle sonuçlandıramadı. Kasımpaşa ise devrede tek atağını golle sonuçlandırmayı başardı.

ICARDI VE ARDA ÜNYAY YETERSİZDİ

İkinci yarıda lacivert beyazlı evsahibi kontrataklarla farkı 2’ye çıkartacak şansları bulsa da kaleci Batuhan Şen’i geçemedi. Maçı izlemeyenler için şunun altınını çizmek gerekiyor: Galatasaray, Kasımpaşa karşısına çok farklı bir kadroyla çıkmış olsa da kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Mauro İcardi ve dün stoper oynayan genç Arda Ünyay’ın yetersiz performansları sarı kırmızılı takımı olumsuz etkiledi. Leroy Sane ve Wilfried Singo’nun direkten dönen şutları kaçan fırsatlar da oldu.

BENEDCYZAK, KAHRAMAN OLDU

Ligde kalmak için en az 1 puana ihtiyacı olan Kasımpaşa, çok iyi bir mücadele ortaya koydu ve skoru korumayı başardı. Lacivert beyazlılarda ligin ikinci yarısında transfer olan ve 14 maçta 10 gole imza atan Benedcyzak ligde kalış hikâyesinin kahramanı oldu.

Galatasaray ise “Rotasyonlu kadroda ilk 11’i kimler zorlar, kimler bu takımın seviyesinde değil?” sorusunun cevabını görmek için dünkü maçı gözardı etmemeli.

Son olarak dün bir kez daha izledikten sonra Mauro İcardi ile ancak ücretinde çok büyük bir indirim yaparsa devam edilmeli.