Canlı Anlatım | Kasımpaşa - Galatasaray maçı

Yeni sezona 2'de 2'yle başlayan Fatih Terim'in öğrencileri, milli ara öncesi Kasımpaşa'yı mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

KASIMPAŞA 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 35. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Maç beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Galatasaray'da 3 eksik



Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

Morutan forma giyebilecek



Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oynayabilecek.

Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Son 8 maçını kazandı



Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Ryan Donk'un forma giymesi beklenmiyor



Oynadığı ilk 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle yarın eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa 35. randevuda



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 35. kez karşılayacak.

İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon Kasımpaşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, Galatasaray da evindeki müsabakadan 2-1 üstün ayrıldı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 11 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.