GS MAÇI CANLI İZLE || Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

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Kasımpaşa ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Süper Lİg'de namağlup yoluna devam eden sarı kırmızlı ekip, en yakın rakibinin 6 puan önünde 64 puanla lider durumda. İki ekip, ligin 7. haftasında da karşı karşıya gelmişti. İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 84 golüne, lacivert-beyazlılar 45 golle yanıt verdi. İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın ve muhtemel 11'ler bilgisi...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Kasımpaşa, bugün (2 Şubat) Galatasaray'ı konuk ediyor. Süper Lig 26 haftada iki ekip 42. defa mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Winck, Rodrigues, Piatkowski, Cafu, Hajradinovic, Fall, Nuno, Ben Ouanes, Barak,

Galatasaray: Muslera, Osimhen, Abdülkerim Bardakçı, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Frankowski, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Sallai, Sara.

MORATA KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da, Kasımpaşa maçında bir futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Akgün, Paşa karşısında oynamayacak. Aslan’da ayrıca Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu da sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 27. haftada deplasmandaki Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise oynayamayacak.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

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TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

25 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun son haftasından itibaren yenilmezlik serisi bulunan sarı-kırmızılılar, 25 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Sarı kırmızılı takım, 1 beraberlikle 31 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Aslanlar son olarak dış sahada Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, bu müsabakanın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 11 olmak üzere toplam 23 maçta yenilmedi. Bu süreçte 20 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldık.