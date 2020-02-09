Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 32. mücadele!

Kasımpaşa Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4 maçlık galibiyet serisine Alanya karşısında veda eden Galatasaray, bu hafta yeni bir seri için Kasımpaşa karşısında galibiyeti hedefleyecek. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 32. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.



KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR



İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.



Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.



Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.



EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.