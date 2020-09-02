AA
Son Güncelleme:
Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
Kasımpaşa, 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle