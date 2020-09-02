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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

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Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
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Kasımpaşa, 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi

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