KASIMPAŞA FENERBAHAÇE MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Ali Koç'tan açıklama geldi! Türkiye Kupası: Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Haberin Devamı

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları kapsamında bugün Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maç öncesi heyecan devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler maçın saatini ve kanalını merak ediyor. Bu bağlamda "Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Teknik direktörümüz ve futbolcularımızın ısrarlı şekilde bize telkinde bulunması ve 2 Nisan'dan bu yana yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığımızı duyurmak istiyorum." dedi.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş



Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.