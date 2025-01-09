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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının devre arasında Anderson Talisca toplantısı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının devre arasında Anderson Talisca toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 23:21

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı kupa maçını yerinde takip eden sarı-lacivertli yöneticiler, devre arasında Anderson Talisca transferi için toplantı yaptı.

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Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Anderson Talisca, Al Nassr’ın Al Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi’nde bu akşam oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

Mücadeleyi tribünden izleyen Anderson Talisca’nın 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde İstanbul’a gelmesi beklenirken, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco’nun devre arasında bir toplantı yaptıkları gözlendi.

Brezilyalı futbolcunun son durumunu yakından takip eden Fenerbahçeli yöneticiler, birbirleriyle fikir alışverişi yaptı. Sarı-lacivertli yöneticilerin bu heyecanı, transferin resmi olarak sonuçlanmasının yakın olduğunun göstergelerinden biri oldu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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