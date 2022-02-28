Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında faul isyanı! Tepkiler maç sonu da devam etti...

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında gelen çok konuşuldu.

Kasımpaşa cephesi, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin attığı gol öncesinde Enner Valencia'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, iptal kararı bekledi.

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Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra golü geçerli saydı. Bu karara Kasımpaşa takımı ve taraftarlar tepki gösterdi.

Maçın 90+7. dakikasında Kasımpaşa'dan Mabil, hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart görürken, Kasımpaşa teknik heyeti ve futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderek tepkilerini göstermeye devam ettiler.