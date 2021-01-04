Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta? İki takımda da 4 eksik

Evinde oynadığ son 14 Süper Lig maçında tek yenilgi alan Kasımpaşa, bu süreçte sadece son karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya yenilen Fenerbahçe, öncesinde altı maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç maçta rakiplerine puan vermedi. Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıramadı.

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağladı. Fode Koita'nın Süper Lig kariyerinde en fazla süre forma giyip filelerini havalandıramadığı rakibi Fenerbahçe. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios Pelkas. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği dört maçın sadece birini kaybetti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de en az 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına en az 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynyamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak.

Söz konusu isimlerin yanı sıra, hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Caner Erkin, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteremeyecek. Ozan Tufan ise Kasımpaşa karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa cephesi

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Aytaç Kara kart cezalısı

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, yarın sahada olamayacak.