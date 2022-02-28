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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgisi

#Süper Lig#Kasımpaşa#Fenerbahçe
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro bilgisi

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile 27. haftanın kapanış mücadelesi sahne alıyor. Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği rakibi olan Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Kasımpaşa, son 12 karşılaşmanın dokuzunu en az ikişer gol yiyerek kaybetti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelede. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgisi

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Süper Lig tarihinde bir rakibine en az 10 kez konuk olan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı 17 maçın 15'ini kazanan Fenerbahçe (%88). Süper Lig tarihinde Kasımpaşa deplasmanındaki iki mağlubiyetini de gol atamadığı ziyaretlerinde alan Fenerbahçe, diğer 15 karşılaşmada puan kaybetmedi ve toplam 46 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın beşini kazanan Kasımpaşa, son üç karşılaşmada puan kaybetti. Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, ekim ayından bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor. Sarı-lacivertliler, o serisinde sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmişti.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibiyetini son karşılaşmada Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek aldı.Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanan Ryan Donk, Türkiye'deki ilk golünü Kasımpaşa formasıyla bu statta sarı-lacivertli ekibin filelerine göndermişti.

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Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dokuz golü sekiz farklı oyuncu kaydederken, bu süreçte iki gol sevinci yaşamayı başaran tek isim Umut Bozok. Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son dört maçta dört gol atan Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun, bu sezon sahada kaldığı her 112 dakikada bir gol sevinci yaşıyor ve 4+ golü bulunan oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim konumunda. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibini Kasımpaşa'dan daha fazla mağlup edemedi.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro bilgisi

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Fenerbahçe

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