Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte son bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Ruslar bankamatiklere akın ettiRuslar bankamatiklere akın etti#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Putinden orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emriPutin'den orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emri#Rusya
Putinin nükleer güç emri... Ukraynadan yanıt: Dünya için felaket dedi ve meydan okuduPutin'in nükleer güç emri... Ukrayna'dan yanıt: 'Dünya için felaket' dedi ve meydan okudu#Ukrayna
Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklamaSon dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklama#Ukrayna
Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, Savaşa hayır yazılı tişörtü giymediErzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi#Aykut Demir
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
Son dakika: Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusyanın korkunç planını anlattıSon dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın korkunç planını anlattı#Ukrayna
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Son dakika. Meteorolojiden hava durumu uyarısı İstanbula kar geliyorSon dakika. Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar geliyor#İstanbul
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'#Seray Sever
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte son bilgiler

#Süper Lig#Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçı
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman İşte son bilgiler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı. Tüm gözler şimdi bu haftaki mücadelede. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 28 Şubat'ta Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 28 Şubat'ta yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Slavia maçı sonrası yola devam edeceği oyuncuları kafasında netleştiren Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısına rotasyonla çıkacak. Kim, Crespo ve Zajc ilk on bire geri dönecek.

Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can’ı yedek soyunduracak olan İsmail Kartal, genç yetenek Arda Güler tercihini ise henüz netleştirmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna