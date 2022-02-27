Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte son bilgiler

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 28 Şubat'ta Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 28 Şubat'ta yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Slavia maçı sonrası yola devam edeceği oyuncuları kafasında netleştiren Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısına rotasyonla çıkacak. Kim, Crespo ve Zajc ilk on bire geri dönecek.

Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can’ı yedek soyunduracak olan İsmail Kartal, genç yetenek Arda Güler tercihini ise henüz netleştirmedi.