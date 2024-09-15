KASIMPAŞA FENERBAHÇE CANLI YAYIN KANALI 🔴|| Süper Lig 5. Hafta || Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati bu hafta gerçekleşecek karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılan detaylar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Öte yandan muhtemel 11'kler de kesinleşti. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Eylül Pazar bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

LİG'DE 43. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

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İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

FENERBAHÇE 9 MAÇTA GALİP OLDU

Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8’i lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020’de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0’lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1’lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2’lik skorla Fenerbahçe’nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.ncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.