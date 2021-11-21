Canlı anlatım: Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı

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Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 1' Brecka (K.K.)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sadık, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

KASIMPAŞA FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.



Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.



Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, VavaCars Fatih Karagümrük'te ise Jimmy Durmaz, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.



SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA ÜSTÜN



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor.



Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.



Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı.



İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.